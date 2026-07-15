La Conserverie Exposition de l’atelier de peinture de Lubersac Centre culturel La Conserverie Lubersac

Informations pratiques

Lubersac

La Conserverie Exposition de l’atelier de peinture de Lubersac

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-11

L’atelier de peinture de Lubersac, créé en 2005, propose chaque année une exposition des œuvres réalisées par les élèves tout au long de l’année.

Ces peintres, sous le regard bienveillant de leur professeur Laurence Sartin livrent sur la toile un paysage, un portrait, un lieu de vacances, un compagnon animalier… On observe plusieurs techniques l’aquarelle, l’huile, la craie, le crayon, etc.

Les jeunes talents sont aussi de la partie, l’atelier accueille une dizaine d’enfants (dirigés par Liliane Guedon-Rouillon) qui nous feront également découvrir leurs œuvres réalisées.

Un concours de dessin pour les enfants est également organisé le mercredi 29 juillet à 14h. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

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English : La Conserverie Exposition de l’atelier de peinture de Lubersac

L’événement La Conserverie Exposition de l’atelier de peinture de Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze