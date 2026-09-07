UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chevillon

La Constellation 2.0, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque de Chevillon · Chevillon

La Constellation 2.0, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Chevillon
Adresse
Rue du Château, 52170 Chevillon
Ville
52170 Chevillon
Département
Haute-Marne
Tarif
Entrée libre sur inscription

La Constellation 2.0 Mercredi 16 septembre, 14h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Une découpeuse vinyle est une machine, contrôlée par ordinateur, qui découpe différentes formes et lettres dans de fines feuilles plastifiées autocollantes (les vinyles), selon une image vectorielle du résultat attendu. Grâce à cet outil on peut customiser ses objets (cahiers, agendas, sacs…) réaliser une signalétique pour son domicile, concevoir des cartes de vœux, customiser des meubles…. Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la découpe vinyle puis repartir avec vos créations.
Une valise mise à disposition par la Médiathèque Déparetementale de la Haute-Marne

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Découverte de la découpeuse vinyle

À voir aussi à Chevillon (Haute-Marne)