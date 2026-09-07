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La Constellation bricole, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque de Sommevoire · Sommevoire

La Constellation bricole, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Sommevoire
Adresse
2 rue du pont 52220, Sommevoire
Ville
52220 Sommevoire
Département
Haute-Marne
Tarif
sur inscription

La Constellation bricole Mercredi 7 octobre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}]
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