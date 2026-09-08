La Constellation Bricole, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

mercredi 16 décembre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy

Informations pratiques

La Constellation Bricole Mercredi 16 décembre, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T15:30:00+01:00

Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T15:30:00+01:00

Plongez dans une aventure pleine de surprises et de créativité.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

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