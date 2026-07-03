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La Contrebasse, Auditorium – salle Sauguet, Bordeaux

mardi 15 juin 2027 · Auditorium - salle Sauguet · Bordeaux

La Contrebasse, Auditorium – salle Sauguet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 15 juin 2027
Fin
samedi 19 juin 2027
Lieu
Auditorium - salle Sauguet
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

La Contrebasse 15 – 19 juin 2027 Auditorium – salle Sauguet Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-15T14:30:00+02:00 – 2027-06-15T15:45:00+02:00
Fin : 2027-06-19T14:30:00+02:00 – 2027-06-19T15:45:00+02:00

Musique de chambre
Rendue célèbre en France par l’interprétation de Jacques Villeret, cette pièce de théâtre de Patrick Süskind dresse le portrait sans détour d’un musicien et de son instrument. Nicolas Senty enfile le costume d’un contrebassiste frustré par le monde de l’orchestre. Il entretient avec lui un rapport complexe, fait d’amour et de haine. Sous l’archet d’Esther Brayer, le géant de l’orchestre, que l’on a trop rarement l’occasion d’entendre en soliste, vient accompagner ce monologue à la fois drôle et tragique.

Programme
PatrickSüsskind, La contrebasse

Autour du spectacle
15, 17 et 19 juin 14 h 30 : séances pour les scolaires
 

En savoir plus

Auditorium – salle Sauguet 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701378-la-contrebasse »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-la-contrebasse-89001 »}]
Patrick Süskind Musique de chambre

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