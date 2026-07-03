La Contrebasse, Auditorium – salle Sauguet, Bordeaux
mardi 15 juin 2027 · Auditorium - salle Sauguet · Bordeaux
Informations pratiques
La Contrebasse 15 – 19 juin 2027 Auditorium – salle Sauguet Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-15T14:30:00+02:00 – 2027-06-15T15:45:00+02:00
Fin : 2027-06-19T14:30:00+02:00 – 2027-06-19T15:45:00+02:00
Musique de chambre
Rendue célèbre en France par l’interprétation de Jacques Villeret, cette pièce de théâtre de Patrick Süskind dresse le portrait sans détour d’un musicien et de son instrument. Nicolas Senty enfile le costume d’un contrebassiste frustré par le monde de l’orchestre. Il entretient avec lui un rapport complexe, fait d’amour et de haine. Sous l’archet d’Esther Brayer, le géant de l’orchestre, que l’on a trop rarement l’occasion d’entendre en soliste, vient accompagner ce monologue à la fois drôle et tragique.
Programme
PatrickSüsskind, La contrebasse
Autour du spectacle
15, 17 et 19 juin 14 h 30 : séances pour les scolaires
Auditorium – salle Sauguet 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701378-la-contrebasse »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-la-contrebasse-89001 »}]
Patrick Süskind Musique de chambre
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026
- La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 3 juillet 2026
- Visite : La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 3 juillet 2026
- Soluces – Espace Sésame, Sésame, Bordeaux 3 juillet 2026
- Soluces – Grand-Parc, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 3 juillet 2026