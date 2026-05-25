LA CONTREBASSE, Patrick Süskind Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Dans une mise en scène créée pour le Théâtre de Verdure et mettant spécialement en valeur le plus grand des instrument à cordes de l’orchestre, La Contrebasse est une confession. Celle d’un contrebassiste classique, troisième pupitre d’un grand orchestre allemand. Celle surtout de sa passion et de sa haine pour son instrument. Celle aussi de son amour impossible pour une jeune et formidable soprano qui ignore totalement jusqu’à son existence.

Tour à tour sublime et pathétique, savant et hébété, drôle et touchant, voici un homme envahi par des émotions et des sentiments bien trop grands pour lui, aussi encombrants que cette contrebasse à qui il consacre sa vie, au point de le faire basculer devant nous dans la folie.

Pour personnifier cette contrebasse envahissante, Nicolas Senty est accompagné d’une contrebassiste émérite, Esther Brayer, première contrebassiste solo de l’Opéra National de Bordeaux.

Du simple pincé de corde jusqu’à La Truite de Schubert, en passant par des compositeurs célèbres ou obscurs, ils offrent une Contrebasse de Patrick Süskind comme elle n’a jamais été entendue.

Une fosse d’orchestre, un soleil estival, une buvette, une caisse de bières, un homme bouleversant, drôle (souvent sans le vouloir) et une contrebasse vivante. De grandes émotions transmises par le texte et par la musique. Une mise à nu touchante. Une alliance de la simplicité et de l’intensité.

Le magnifique monologue écrit par l’auteur du « Parfum ». Pathétique et sublime !

Le dimanche 12 juillet 2026

de 20h30 à 21h30

Le samedi 11 juillet 2026

de 20h30 à 21h30

Le vendredi 10 juillet 2026

de 18h00 à 19h00

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-13T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T20:30:00+02:00_2026-07-11T21:30:00+02:00;2026-07-12T20:30:00+02:00_2026-07-12T21:30:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/la-contrebasse-reprise-creation-2024/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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