La contreclé MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

mardi 17 novembre 2026 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges

Informations pratiques

Limoges

La contreclé MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17 21:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Pièce pour 4 interprètes.

D’après Farai un vers de dreit nien de Guillaume d’Aquitaine (1071-1126)

Coproduction Opéra de Limoges.

Prélude à 19h15 le compositeur Kevin Malfait donne le contexte historique du poème de Guillaume d’Aquitaine et partage le travail effectué avec la compagnie. En partenariat avec le Centre Régional de Musiques traditionnelles en Limousin.

Les artistes de la compagnie ont une compréhension intime et profonde du poème Je fais un chant de pur néant, qui les accompagne depuis des années. Il en résulte une pièce empreinte d’un humour discret, d’une absolue délicatesse, dans laquelle on rencontre un tailleur de pierres imaginaires, un magicien, une organiste, une chanteuse qui s’exprime en occitan…

Ici la passivité du regard est impossible, la quête de l’invisible appartient au spectateur.

Faire de presque rien un miracle de présence est bouleversante.

Durée 1h. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : La contreclé MAD Opéra de Limoges

L’événement La contreclé MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole