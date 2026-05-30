La Corde au cou, Bel-Air, Mulhouse

Informations pratiques

La Corde au cou Mardi 28 juillet, 21h45 Bel-Air Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T21:45:00+02:00 – 2026-07-28T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T21:45:00+02:00 – 2026-07-28T23:30:00+02:00

Bel-Air 31, rue Fenelon, Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0251#showmovie?id=XVQ58 »}]

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