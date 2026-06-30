La corrida Aurécoise Place des hêtres Aurec-sur-Loire
samedi 17 octobre 2026 · Place des hêtres · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
La corrida Aurécoise
Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Rendez-vous le samedi 17 octobre pour une course au coeur de la ville d’Aurec-sur-Loire !
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Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bikerunaurec@gmail.com
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English :
Join us on Saturday, October 17, for a race in the heart of Aurec-sur-Loire!
L’événement La corrida Aurécoise Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Loire Semène
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