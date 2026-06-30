UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aurec-sur-Loire

La corrida Aurécoise Place des hêtres Aurec-sur-Loire

samedi 17 octobre 2026 · Place des hêtres · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place des hêtres
Adresse
Halle couverte
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif
10 10 10

Aurec-sur-Loire

La corrida Aurécoise

Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Rendez-vous le samedi 17 octobre pour une course au coeur de la ville d’Aurec-sur-Loire !
  .

Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   bikerunaurec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Saturday, October 17, for a race in the heart of Aurec-sur-Loire!

L’événement La corrida Aurécoise Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Loire Semène

À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)