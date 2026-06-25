La couleur des émotions Théâtre Darius Milhaud Paris
La couleur des émotions Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 24 août 2026.
Aujourd’hui,
c’est le bazar ! Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé. Ses
émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Réussira-t-il à mettre de l’ordre dans son coeur et à retrouver son équilibre
avec l’aide de son amie ?
Ce
spectacle, librement inspiré du best-seller d’Anna Llenas, permet aux
enfants de démêler le trop plein d’émotions auxquelles ils sont parfois
confrontés, en y mettant des mots pour les aider à comprendre ce qu’ils
traversent. Et quoi de plus pertinent que de confier cette tâche à une clowne
qui avec son nez rouge peut-être colérique, triste, heureuse, amoureuse… ou
tout en même temps ?
L’art du clown facilite l’improvisation sur
l’instant présent avec le public. Le clown est la partie de nous qui n’est pas
visible socialement. Il est là. C’est un diamant brut qui réagit à sa manière,
singulièrement, comme tous les enfants. Il s’appuie sur les spectateurs en leur
donnant à voir ce qu’ils ressentent et c’est tout naturellement qu’une relation
magique s’installe entre eux.
« La
Couleur des émotions », un solo clownesque introduisant des petits
monstres en carton et un kamishibaï (littéralement « pièce de théâtre sur
papier »), genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes
racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les
spectateurs. Un moment suspendu, poétique, drôle et onirique pour toute la
famille.
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
Un
spectacle librement inspiré de l’ouvrage d’Anna LIenas
Autrice
& mise en scène : Oumria Mouffok
Interprètes :
Oumria Mouffok ou Livane Revel (en alternance)
Décors :
Jean-Michel Caulat
Jeune public de 2 à 8 ans
Durée du spectacle : 35mn
Le Monstre des couleurs ne comprend plus rien… Toutes ses émotions font la cavalcade… Un spectacle pour découvrir et traverser les émotions à l’attention des enfants de 2 à 8 ans.
Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 11h05
payant
Tarif
normal : 9€
Tarif habitants du 19ème : 7€*
Tarif
carte Pass’Âge 19ème : 6€*
Centres de loisirs : 5€
*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-28T14:05:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T10:30:00+02:00_2026-08-24T11:05:00+02:00;2026-08-25T10:30:00+02:00_2026-08-25T11:05:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T11:05:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T11:05:00+02:00;2026-08-28T10:30:00+02:00_2026-08-28T11:05:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19
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