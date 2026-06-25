La couleur des émotions Théâtre Darius Milhaud Paris

Aujourd’hui,

c’est le bazar ! Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé. Ses

émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive.

Réussira-t-il à mettre de l’ordre dans son coeur et à retrouver son équilibre

avec l’aide de son amie ?

Ce

spectacle, librement inspiré du best-seller d’Anna Llenas, permet aux

enfants de démêler le trop plein d’émotions auxquelles ils sont parfois

confrontés, en y mettant des mots pour les aider à comprendre ce qu’ils

traversent. Et quoi de plus pertinent que de confier cette tâche à une clowne

qui avec son nez rouge peut-être colérique, triste, heureuse, amoureuse… ou

tout en même temps ?

L’art du clown facilite l’improvisation sur

l’instant présent avec le public. Le clown est la partie de nous qui n’est pas

visible socialement. Il est là. C’est un diamant brut qui réagit à sa manière,

singulièrement, comme tous les enfants. Il s’appuie sur les spectateurs en leur

donnant à voir ce qu’ils ressentent et c’est tout naturellement qu’une relation

magique s’installe entre eux.

« La

Couleur des émotions », un solo clownesque introduisant des petits

monstres en carton et un kamishibaï (littéralement « pièce de théâtre sur

papier »), genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes

racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les

spectateurs. Un moment suspendu, poétique, drôle et onirique pour toute la

famille.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Un

spectacle librement inspiré de l’ouvrage d’Anna LIenas

Autrice

& mise en scène : Oumria Mouffok

Interprètes :

Oumria Mouffok ou Livane Revel (en alternance)

Décors :

Jean-Michel Caulat

Jeune public de 2 à 8 ans

Durée du spectacle : 35mn

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

Le Monstre des couleurs ne comprend plus rien… Toutes ses émotions font la cavalcade… Un spectacle pour découvrir et traverser les émotions à l’attention des enfants de 2 à 8 ans.

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h05

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€*



Tarif

carte Pass’Âge 19ème : 6€*

Centres de loisirs : 5€

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-28T14:05:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T10:30:00+02:00_2026-08-24T11:05:00+02:00;2026-08-25T10:30:00+02:00_2026-08-25T11:05:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T11:05:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T11:05:00+02:00;2026-08-28T10:30:00+02:00_2026-08-28T11:05:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19



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