La couleur des souvenirs Thionville
mardi 11 mai 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
La couleur des souvenirs
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-11 22:00:00
Date(s) :
2027-05-11
Comment se pardonner des actes que l’on juge soi-même impardonnables ? Fabio Marra dresse le portrait sensible de Vittorio, peintre dont la vue disparaît peu à peu à cause d’une DMLA. Incapable d’exposer ses œuvres, il a toujours vécu dans l’ombre d’autres artistes. Comme dernier refuge, il décide de falsifier un chef-d’œuvre. Sa sœur Clara tente alors de renouer avec lui, tandis que l’arrivée inattendue de son fils fait resurgir le passé et l’oblige à voir autrement.Tout public
30 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
How can one forgive oneself for acts that one considers unforgivable? Fabio Marra paints a sensitive portrait of Vittorio, a painter whose eyesight is gradually fading due to AMD. Unable to exhibit his works, he has always lived in the shadow of other artists. As a last resort, he decides to forge a masterpiece. His sister Clara then tries to reconnect with him, while the unexpected arrival of his son brings the past back to the surface and forces him to see things differently.
L’événement La couleur des souvenirs Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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