La cour Austerlitz Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
La cour Austerlitz
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
C’est dans cette cour que se déroulent les cérémonies les plus prestigieuses des Écoles Militaires de Saumur. Son nom rend hommage à la bataille d’Austerlitz, remportée par Napoléon en 1805.
Visite libre.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
It is in this courtyard that the most prestigious ceremonies of the Saumur Military Academies take place. Its name pays homage to the Battle of Austerlitz, won by Napoleon in 1805.
L’événement La cour Austerlitz Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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