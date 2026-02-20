La course au fromage ! Les Bises Saint-Jeures

Informations pratiques

Saint-Jeures

La course au fromage !

Les Bises Commune du Mazet-Saint-Voy Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 14:00:00

Date(s) :

2026-08-01

2ème édition de la course au fromage des sapeurs pompiers de St Jeures.

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Les Bises Commune du Mazet-Saint-Voy Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

The 2nd edition of the St. Jeures Fire Department Cheese Race.

L’événement La course au fromage ! Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon