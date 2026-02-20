La course au fromage ! Les Bises Saint-Jeures
samedi 1 août 2026 · Les Bises · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
La course au fromage !
Les Bises Commune du Mazet-Saint-Voy Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 14:00:00
Date(s) :
2026-08-01
2ème édition de la course au fromage des sapeurs pompiers de St Jeures.
.
Les Bises Commune du Mazet-Saint-Voy Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 2nd edition of the St. Jeures Fire Department Cheese Race.
L’événement La course au fromage ! Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Saint-Jeures (Haute-Loire)
- Découverte Fleurs de Bach Saint-Jeures 16 juillet 2026
- Atelier cocktails, entre distillerie et mixologie Distillerie Mezenk Saint-Jeures 16 juillet 2026
- Bibliothèque vivante Saint-Jeures 17 juillet 2026
- Stage bijou en macramé Atelier La Tête dans l’Cuir Saint-Jeures 20 juillet 2026
- Pause, photo, prose Médiathèque Saint-Jeures 21 juillet 2026