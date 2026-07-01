Pause, photo, prose Médiathèque Saint-Jeures
mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
Pause, photo, prose
Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 10:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Découvrez une trentaine de photographies et leurs photographes avec ce jeu créé par le festival de photographies Les Rencontres d’Arles. Par équipe, faites preuve de vos meilleures capacités de déduction pour gagner ! Pour ados/adultes.
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Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
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English :
Discover about thirty photographs and their photographers with this game created by the Les Rencontres d’Arles photography festival. Work as a team and put your best deductive skills to the test to win! For teens and adults.
L’événement Pause, photo, prose Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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