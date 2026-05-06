La couture à la main : de l’initiation aux finitions avancées, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

La couture à la main : de l’initiation aux finitions avancées 8 et 9 mai Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T11:30:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:30:00+02:00

Atelier proposé par l’association Lovecraft.

De la première aiguille aux finitions les plus soignées, cet atelier vous initie aux fondamentaux de la couture à la main appliquée au cosplay. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à perfectionner vos techniques, venez découvrir comment la couture manuelle peut transformer la qualité et le rendu de vos costumes.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

De la première aiguille aux finitions les plus soignées, cet atelier vous initie aux fondamentaux de la couture à la main appliquée au cosplay. couture cosplay