La couture en douceur L’Atelier Dam Zsazsa Mazet-Saint-Voy

La couture en douceur

L’Atelier Dam Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

L’univers créatif de la couture et plaisir de créer. Convivial pour enfants et adultes, débutants ou curieux d’apprendre. Dès 6 ans.

.

L’Atelier Dam Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 40 00 43 damezsazsa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The creative world of sewing and the pleasure of creating. Fun for children and adults, beginners or those curious to learn. From age 6.

L’événement La couture en douceur Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon