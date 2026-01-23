La couverture de Séraphine Saint-Benoît-sur-Loire

La couverture de Séraphine

Séraphine est une femme étrange. Elle est accompagnée de femmes fantômes qui la protègent, l’alertent mais que, elle seule, voit. Séraphine tricote une drôle de couverture composée de petits carrés de laine. Chacun correspond à une histoire, à une rencontre. Séraphine a un secret elle a créé avec de la laine, une petite fille. Elle la cache, la couve mais celle-ci aimerait voir le monde. Un jour, alors que Séraphine est occupée à tricoter, l’enfant-laine s’échappe et suit un jeune garçon jusqu’à l’école.

* Spectacle de marionnettes pour le jeune public (dès 5ans) ; durée 40min*

– Par la compagnie Théâtre de Céphise Proposé par le réseau des bibliothèques, dans le cadre de la Saison Culturelle du Val de Sully – .

