La Crapaboue Route de Charmeil Bellerive-sur-Allier
La Crapaboue Route de Charmeil Bellerive-sur-Allier dimanche 12 juillet 2026.
La Crapaboue
Route de Charmeil Hippodrome Vichy/Bellerive Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
La Crapaboue est un parcours à pied avec obstacles organisée par l’association Les Pieds Dans La Boue et pensée pour les enfants de 6 à 14 ans.
.
Route de Charmeil Hippodrome Vichy/Bellerive Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 86 86 02 lespiedsdanslaboue@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the Crapaboue is a walking course with obstacles organized by the association Les Pieds Dans La Boue and designed for children aged 6 to 14.
L’événement La Crapaboue Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-25 par Vichy Destinations