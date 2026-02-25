La Crapaboue Route de Charmeil Bellerive-sur-Allier

La Crapaboue

Route de Charmeil Hippodrome Vichy/Bellerive Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

2026-07-12

La Crapaboue est un parcours à pied avec obstacles organisée par l’association Les Pieds Dans La Boue et pensée pour les enfants de 6 à 14 ans.

Route de Charmeil Hippodrome Vichy/Bellerive Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 86 86 02 lespiedsdanslaboue@outlook.fr

English :

the Crapaboue is a walking course with obstacles organized by the association Les Pieds Dans La Boue and designed for children aged 6 to 14.

L'événement La Crapaboue Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-25