La cressonnière de Vaise, La cressonnière de Vaise, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · La cressonnière de Vaise · Lyon
Informations pratiques
La cressonnière de Vaise 19 et 20 septembre La cressonnière de Vaise Métropole de Lyon
Gratuit – Limité à 30 personnes – A partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Ne passez pas à côté de cet espace nature à la biodiversité exceptionnelle en plein cœur de Lyon !
Ancien parc de maison bourgeoise (19ème – début 20ème siècle) transformé ensuite en cressonnière, cet espace est redevenu, depuis l’abandon de son exploitation, une zone humide à la richesse floristique et faunistique unique à Lyon. Habituellement fermée au public pour préserver cet écosystème fragile, ne manquez cette visite sous aucun prétexte !
(pantalon et chaussures fermées conseillés – Site naturel, non aménagé, difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite).
La cressonnière de Vaise 48 Avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon Lyon 69009 Gorge de Loup Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=367 »}]
Ne passez pas à côté de cet espace nature à la biodiversité exceptionnelle en plein cœur de Lyon !
© Muriel Chaulet
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