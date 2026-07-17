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La cressonnière de Vaise, La cressonnière de Vaise, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · La cressonnière de Vaise · Lyon

La cressonnière de Vaise, La cressonnière de Vaise, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La cressonnière de Vaise
Adresse
48 Avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon
Ville
69009 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Gratuit - Limité à 30 personnes - A partir de 12 ans

La cressonnière de Vaise 19 et 20 septembre La cressonnière de Vaise Métropole de Lyon

Gratuit – Limité à 30 personnes – A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ne passez pas à côté de cet espace nature à la biodiversité exceptionnelle en plein cœur de Lyon !
Ancien parc de maison bourgeoise (19ème – début 20ème siècle) transformé ensuite en cressonnière, cet espace est redevenu, depuis l’abandon de son exploitation, une zone humide à la richesse floristique et faunistique unique à Lyon. Habituellement fermée au public pour préserver cet écosystème fragile, ne manquez cette visite sous aucun prétexte !
(pantalon et chaussures fermées conseillés – Site naturel, non aménagé, difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite).

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Ne passez pas à côté de cet espace nature à la biodiversité exceptionnelle en plein cœur de Lyon !

© Muriel Chaulet

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