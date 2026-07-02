La croisière littéraire et poétique – invitation au voyage, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

La croisière littéraire et poétique – invitation au voyage Samedi 17 octobre, 15h30 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Entrée du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Avec le comédien Damien Tridant, embarquez pour une croisière aux destinations lointaines. Comme alanguis sur le pont d’un navire, laissez-vous bercer par les paroles d’or bruissant depuis les ports où nous faisons escale. Bordeaux, Italie, Grèce antique : mille pépites scintillantes avec lesquelles Le Tasse, Maurice de Guérin, Jean de la Ville de Mirmont, Arthur Cravan nous accueillent au milieu des centaures, bergers d’Arcadie et autres figures réinventées par Dupas dans son atelier universel où les lignes s’étirent à l’infini d’un rêve épuré.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/la-croisiere-litteraire-et-poetique-invitation-au-voyage

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/la-croisiere-litteraire-et-poetique-invitation-au-voyage »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30 ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage