La cuisine musicale, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

La cuisine musicale Mercredi 31 mars 2027, 10h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-31T10:00:00+02:00 – 2027-03-31T10:45:00+02:00

Fin : 2027-03-31T10:00:00+02:00 – 2027-03-31T10:45:00+02:00

Compagnie Minute Papillon

Si on s’offrait du temps pour se nourrir de choses qui nous font du bien ? Deux commis de cuisine ont pour mission de préparer le repas d’un restaurant. Plus que des commis, ce sont des musiciens, amoureux de rythmes, de mélodies, et surtout d’opéra.

Dans leurs mains, les ustensiles de cuisine deviennent instruments de musique : la grille du four se transforme en harpe, la poêle en contrebasse, les fourchettes en piano… Ensemble et avec des spectateurs‑convives transformés en orchestre et en chœur endiablé, ils cuisinent au naturel ou revisitent joyeusement les grandes mélodies de Mozart, Puccini, Verdi, Rossini ou Bizet façon rap, techno ou musiques du monde.

De la musique, des saveurs, des odeurs et des rires pour un spectacle particulièrement savoureux !

« Un délicieux voyage sur différents rythmes qui colorent les grands compositeurs d’une teinte originale. Nul besoin d’être mélomane pour apprécier ce spectacle‑recette, on en sort tout rassasié avec un petit air au coin des lèvres. » Ouestfrance.fr

Mise en scène : Cyrille Louge, conception et écriture : Violaine Fournier, interprètes : Stéphane Zubanu Diarra et Violaine Fournier, scénographie musicale et arrangements : Jean‑Luc Priano, costumes : Alice Trouvet

+ Atelier

Mer 31 mars 11h15 (à l’issue de la représentation),

Gratuit . Tout public dès 4 ans (adultes‑enfants détenteurs du billet du spectacle)

Durée 1h

Initiez‑vous à la musique lyrique en cuisinant votre propre chanson.

Et, pour l’assaisonner, chacun fabriquera sa salière musicale qu’il rapportera chez lui !

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 concert lyrico-epicé chanson

P. MORALES