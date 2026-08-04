La cuisine romaine, entre histoire et saveurs Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

La cuisine romaine, entre histoire et saveurs

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 18:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Dans le cadre du Festival du Livre Gourmand, présentation et démonstration autour de la cuisine romaine par Sylvie Campech, archéologue, historienne de la cuisine et fondatrice des Causeries-culinaires

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

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English : La cuisine romaine, entre histoire et saveurs

L’événement La cuisine romaine, entre histoire et saveurs Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux