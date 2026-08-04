La cuisine romaine, entre histoire et saveurs Musée Vesunna Périgueux
jeudi 12 novembre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
La cuisine romaine, entre histoire et saveurs
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 18:00:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Dans le cadre du Festival du Livre Gourmand, présentation et démonstration autour de la cuisine romaine par Sylvie Campech, archéologue, historienne de la cuisine et fondatrice des Causeries-culinaires
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. .
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr
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English : La cuisine romaine, entre histoire et saveurs
L’événement La cuisine romaine, entre histoire et saveurs Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux
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