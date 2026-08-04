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La cuisine romaine, entre histoire et saveurs Musée Vesunna Périgueux

jeudi 12 novembre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux

La cuisine romaine, entre histoire et saveurs Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Musée Vesunna
Adresse
20 Rue 26ème Régiment d'Infanterie
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

La cuisine romaine, entre histoire et saveurs

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 18:00:00
fin : 2026-11-12

Date(s) :
2026-11-12

Dans le cadre du Festival du Livre Gourmand, présentation et démonstration autour de la cuisine romaine par Sylvie Campech, archéologue, historienne de la cuisine et fondatrice des Causeries-culinaires

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.   .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92  vesunna@perigueux.fr

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English : La cuisine romaine, entre histoire et saveurs

L’événement La cuisine romaine, entre histoire et saveurs Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux

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