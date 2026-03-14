la culotte du cycliste Bibliothèque Valeyre Paris

Venez écouter en famille des récits où la bicyclette, au cœur de nombreux rebondissements, vous fera vivre des courses folles et connaître d’incroyables héroïnes du guidon. Puis, à la manière des femmes du début du XXe siècle qui ont adopté des tenues masculines pour être plus à l’aise sur leurs vélos, vous transformerez une jupe en culotte de cycliste pour habiller une figurine.

Atelier pour les 6-12 ans. Parents bienvenus

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place.

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atelier et heure du conte avec Claire Valléry

Le samedi 13 juin 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr



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