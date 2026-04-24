La culture mexicaine à travers les fils et les broderies, Salle Quintin Loucher, Bordeaux
La culture mexicaine à travers les fils et les broderies, Salle Quintin Loucher, Bordeaux jeudi 21 mai 2026.
La culture mexicaine à travers les fils et les broderies 21 – 23 mai Salle Quintin Loucher Gironde
Entrée libre, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Par : A la Mexicaine
Une exposition textile qui met à l’honneur les costumes traditionnels de différentes régions du Mexique, où chaque pièce est brodée à la main et raconte une histoire.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Salle Quintin Loucher 96 rue de la Béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alamexicaine@gmail.com »}]
Exposition textile de costumes traditionnels. Mexique SALC
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