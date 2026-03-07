La Dame de Pierre Déols
La Dame de Pierre Déols vendredi 16 octobre 2026.
Déols
La Dame de Pierre
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre
Tarif : 35 – 35 – 175 EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose.
Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !
Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions. 35 .
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr
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English :
Discover the legendary story of the world’s most famous monument with La Dame de Pierre! More than a hundred artists will plunge you into the incredible history of Notre-Dame de Paris, in a breathtaking show that combines music, special effects and grandiose staging.
L’événement La Dame de Pierre Déols a été mis à jour le 2026-05-28 par BERRY
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