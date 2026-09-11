UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reims

La Dame de Pierre, Le Spectacle musical Arena Reims Reims

vendredi 18 septembre 2026 · Arena Reims · Reims

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Arena Reims
Adresse
24, boulevard Jules César, 51100 Reims
Ville
Reims

La Dame de Pierre, Le Spectacle musical Arena Reims Reims Vendredi 18 septembre, 20h00

La Dame de Pierre, c’est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T22:00:00.000+02:00

1
 

Arena Reims 24, boulevard Jules César, 51100 Reims Reims


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Reims