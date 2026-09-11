AGENDA · Reims
La Dame de Pierre, Le Spectacle musical Arena Reims Reims
vendredi 18 septembre 2026 · Arena Reims · Reims
Informations pratiques
La Dame de Pierre, Le Spectacle musical Arena Reims Reims Vendredi 18 septembre, 20h00
La Dame de Pierre, c’est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T22:00:00.000+02:00
1
Arena Reims 24, boulevard Jules César, 51100 Reims Reims
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Reims
- Jeunes Talents Le Cellier Reims 11 septembre 2026
- FESTIVAL ASAR 2026 Reims 13 septembre 2026
- Yanns Phénoménal Re/Tour LE K Reims 13 septembre 2026
- Les Relais du Goût Reims 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Sainte-Geneviève, Reims 18 septembre 2026