Informations pratiques

La Dame de Pierre, Le Spectacle musical Arena Reims Reims Vendredi 18 septembre, 20h00

La Dame de Pierre, c’est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T22:00:00.000+02:00

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Arena Reims 24, boulevard Jules César, 51100 Reims Reims



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