Informations pratiques

Reims

Les Relais du Goût

Reims Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Tout public

Du 18 au 20 septembre 2026, Reims célèbre son patrimoine gastronomique à travers la troisième édition des Relais du Goût.

Pendant trois jours, la ville se transforme en un vaste parcours de découvertes où le champagne, la gastronomie, les savoir-faire et le patrimoine se rencontrent. Dans les maisons de champagne, les restaurants, les lieux patrimoniaux, les boutiques, les hôtels, les ateliers ou au cœur du Village des Relais du Goût, producteurs, chefs, artisans et passionnés ouvrent leurs portes et partagent leur univers.

Dégustations, ateliers, rencontres, grandes tablées, expériences immersives, visites inédites et rendez-vous festifs invitent chacun à découvrir la richesse du territoire champenois sous toutes ses formes. Des grandes maisons aux vignerons indépendants, des tables étoilées aux artisans de bouche, des recettes traditionnelles aux créations contemporaines, le festival met à l’honneur celles et ceux qui font vivre le goût au quotidien.

Pensé comme une invitation à la curiosité, au partage et à la rencontre, Les Relais du Goût proposent une autre manière de découvrir Reims à travers ses saveurs, ses savoir-faire et les femmes et les hommes qui les incarnent.

Bienvenue aux Relais du Goût. .

Reims Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 45 00

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English : Les Relais du Goût

L’événement Les Relais du Goût Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par Reims Tourisme & Congrès