FESTIVAL ASAR 2026 Reims
dimanche 13 septembre 2026 · Reims
Informations pratiques
Reims
FESTIVAL ASAR 2026
Eglise Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-09-14 2026-09-17
Tout public
Expositions internationales d’Art Sacré Actuel à Reims dans des lieux emblématiques de la ville de Reims la Cathédrale de Reims, Eglise Saint-Jacques et Sainte-Geneviève sur le thème Se réconcilier avec la Nature, le vivant, l’eau en partenariat avec le CCFD Terre-Solidaire. .
Eglise Reims 51100 Marne Grand Est
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English : FESTIVAL ASAR 2026
L’événement FESTIVAL ASAR 2026 Reims a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne
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