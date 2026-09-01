Informations pratiques

Reims

FESTIVAL ASAR 2026

Eglise Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-09-14 2026-09-17

Tout public

Expositions internationales d’Art Sacré Actuel à Reims dans des lieux emblématiques de la ville de Reims la Cathédrale de Reims, Eglise Saint-Jacques et Sainte-Geneviève sur le thème Se réconcilier avec la Nature, le vivant, l’eau en partenariat avec le CCFD Terre-Solidaire. .

Eglise Reims 51100 Marne Grand Est

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English : FESTIVAL ASAR 2026

L’événement FESTIVAL ASAR 2026 Reims a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne