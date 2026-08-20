Visite guidée de l’exposition sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Sainte-Geneviève, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau » 18 et 19 septembre Église Sainte-Geneviève Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre du festival international d’art sacré « Voir le monde en face #2 », l’association Art Sacré Actuel Reims (ASAR) organise une exposition de photographies, peintures, sculptures sur le thème «Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau». L’exposition est programmée à la Cathédrale et dans les églises Saint-Jacques et Sainte-Geneviève.

Visite guidée proposée par les membres de l’association.

Église Sainte-Geneviève 10 rue Cazin 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Située dans le quartier Porte de Paris-Courlancy, l’église Sainte-Geneviève est construite à la fin du XIXe siècle par Narcisse Brunette, architecte de la ville de Reims. De style romano-byzantin, l’église se caractérise par son escalier à double révolution et l’abondance de ses vitraux retraçant la vie de sainte Geneviève et de différents saints.

Dans le cadre du festival international d’art sacré « Voir le monde en face #2 », l’association Art Sacré Actuel Reims (ASAR) organise une exposition de photographies, peintures, sculptures sur le «Se…

© lalo de Almeida