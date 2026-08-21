Table ronde « Faire entendre la voix des rivières…Des mobilisations pour les droits de la nature, en France et dans le monde », Église Sainte-Geneviève, Reims

Informations pratiques

Table ronde « Faire entendre la voix des rivières…Des mobilisations pour les droits de la nature, en France et dans le monde » Vendredi 18 septembre, 18h30 Église Sainte-Geneviève Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

En compagnie de Mathilde Brochard et Gaël Defins, venez découvrir les nouveaux combats pour la reconnaissance des droits de la nature.

Église Sainte-Geneviève 10 rue Cazin 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Située dans le quartier Porte de Paris-Courlancy, l’église Sainte-Geneviève est construite à la fin du XIXe siècle par Narcisse Brunette, architecte de la ville de Reims. De style romano-byzantin, l’église se caractérise par son escalier à double révolution et l’abondance de ses vitraux retraçant la vie de sainte Geneviève et de différents saints.

En compagnie de Mathilde Brochard et Gaël Defins, venez découvrir les nouveaux combats pour la reconnaissance des droits de la nature.

© Ville de Reims