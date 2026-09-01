Jeunes Talents Le Cellier Reims

Informations pratiques

Reims

Jeunes Talents

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Tout public

Les Jeunes Talents de Reims prennent la scène.

Venez découvrir ces jeunes artistes formés sur le territoire et rencontrés par Christine Berg ; une pépinière d’énergies nouvelles, un monde pour demain. Chant, musique, théâtre, danse, 2 jours de projets personnels dans tout le Cellier pour affirmer qu’à Reims, l’art se conjugue au présent et au futur proche. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr

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English : Jeunes Talents

L’événement Jeunes Talents Reims a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne