Jeunes Talents Le Cellier Reims
vendredi 11 septembre 2026 · Le Cellier · Reims
Informations pratiques
Reims
Jeunes Talents
Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Tout public
Les Jeunes Talents de Reims prennent la scène.
Venez découvrir ces jeunes artistes formés sur le territoire et rencontrés par Christine Berg ; une pépinière d’énergies nouvelles, un monde pour demain. Chant, musique, théâtre, danse, 2 jours de projets personnels dans tout le Cellier pour affirmer qu’à Reims, l’art se conjugue au présent et au futur proche. .
Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr
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English : Jeunes Talents
L’événement Jeunes Talents Reims a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne
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