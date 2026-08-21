Exposition de photographies sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims

Informations pratiques

Exposition de photographies sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau » 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame de Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans le cadre du festival international d’art sacré Voir le monde en face #2, l’association Art Sacré Actuel Reims (ASAR) organise une exposition de photographies, peintures, sculptures sur le thème «Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau».

Venez découvrir les photographies de Lys Arango, Lalo de Almeida et des oeuvres exposées par des artistes présents à l’église Sainte-Geneviève.

Cathédrale Notre-Dame de Reims Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.fr Une réalisation majeure de l’art gothique ! Ressuscitée d’entre les ruines, elle affirme depuis 800 ans, son unité de style, sa légèreté, sa quête de lumière et sa statuaire.

Dans le cadre du festival international d’art sacré _Voir le monde en face #2_, l’association Art Sacré Actuel Reims (ASAR) organise une exposition de photographies, peintures, sculptures sur le «Se …

© Lys Arango