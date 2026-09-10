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LA DAME DE PIERRE Zénith Zénith, Lille

mercredi 16 septembre 2026 · Zénith Zénith, · Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Zénith Zénith,
Adresse
1, boulevard des cités Unies 59000 Lille
Ville
Lille

LA DAME DE PIERRE Zénith Zénith, Lille Mercredi 16 septembre, 20h00

C’est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire sur Notre-Dame de Paris, à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-16T22:00:00.000+02:00

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Zénith Zénith, 1, boulevard des cités Unies 59000 Lille Lille


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