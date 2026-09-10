AGENDA · Lille
LA DAME DE PIERRE Zénith Zénith, Lille
mercredi 16 septembre 2026 · Zénith Zénith, · Lille
Informations pratiques
LA DAME DE PIERRE Zénith Zénith, Lille Mercredi 16 septembre, 20h00
C’est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire sur Notre-Dame de Paris, à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-16T22:00:00.000+02:00
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Zénith Zénith, 1, boulevard des cités Unies 59000 Lille Lille
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