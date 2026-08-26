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Place du Cirque – Lille Moulins, place du Carnaval, Lille

vendredi 28 août 2026 · place du Carnaval · Lille

Place du Cirque – Lille Moulins, place du Carnaval, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
place du Carnaval
Adresse
place du Carnaval
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée Libre, gratuit

Place du Cirque – Lille Moulins Vendredi 28 août, 14h00 place du Carnaval Nord

Entrée Libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Rendez-vous place du carnaval à Lille Moulins pour la Place du Cirque le vendredi 28 aout avec un beau programme en partenariat avec le Flow et le Centre Social Marcel Bertrand !

A partir de 12h BBQ par Le centre social Marcel Bertrand
14h-17h – Ateliers Cirque : Le Cirque du Bout du Monde installe son village cirque éphémère et vous propose de vous essayer à la jonglerie, trapèze, rouleau américain, échasses : venez tester toutes ces disciplines en famille ou entre amis. Pour les amateurs de sensations fortes, place aux disciplines aériennes avec des baptêmes de mini-volant!
14h à 15h un atelier initiation danse hip hop avec Elisa Berrod proposé par le Flow
17h restitution des stages cirque : groupe de 6-11 ans du Centre social Marcel Bertrand et groupe de l’association Itinéraires
17h30 Spectacle – L’hymne à la baguette, Elisa Berrod avec le Flow

Tout au long de l’après-midi des stands et animations proposés par Le Centre social Marcel Bertrand :
un stand CyberTrotter autour du patrimoine ; un atelier créatif parent-enfant sur le thème du cirque ; un stand glaces ; des jeux anciens ; l’atelier « Le Saviez Food » autour du gaspillage alimentaire ; un stand Interface / Iléo de sensibilisation à l’eau potable ; la présence d’Ilévia ; un parcours moteur Petite Enfance ; un parcours coordination/équilibre ; un caricaturiste ; une animation musicale avec une playlist préparée par les jeunes.

Contacts :
Le Cirque du Bout du Monde
Tel 03 20 88 48 31 contact@lecirqueduboutdumonde.fr
https://lecirqueduboutdumonde.fr/

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Place du Cirque – Lille Moulins

Le Cirque du bout du monde

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