Place du Cirque – Lille Moulins, place du Carnaval, Lille
vendredi 28 août 2026 · place du Carnaval · Lille
Informations pratiques
Place du Cirque – Lille Moulins Vendredi 28 août, 14h00 place du Carnaval Nord
Entrée Libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00
Rendez-vous place du carnaval à Lille Moulins pour la Place du Cirque le vendredi 28 aout avec un beau programme en partenariat avec le Flow et le Centre Social Marcel Bertrand !
A partir de 12h BBQ par Le centre social Marcel Bertrand
14h-17h – Ateliers Cirque : Le Cirque du Bout du Monde installe son village cirque éphémère et vous propose de vous essayer à la jonglerie, trapèze, rouleau américain, échasses : venez tester toutes ces disciplines en famille ou entre amis. Pour les amateurs de sensations fortes, place aux disciplines aériennes avec des baptêmes de mini-volant!
14h à 15h un atelier initiation danse hip hop avec Elisa Berrod proposé par le Flow
17h restitution des stages cirque : groupe de 6-11 ans du Centre social Marcel Bertrand et groupe de l’association Itinéraires
17h30 Spectacle – L’hymne à la baguette, Elisa Berrod avec le Flow
Tout au long de l’après-midi des stands et animations proposés par Le Centre social Marcel Bertrand :
un stand CyberTrotter autour du patrimoine ; un atelier créatif parent-enfant sur le thème du cirque ; un stand glaces ; des jeux anciens ; l’atelier « Le Saviez Food » autour du gaspillage alimentaire ; un stand Interface / Iléo de sensibilisation à l’eau potable ; la présence d’Ilévia ; un parcours moteur Petite Enfance ; un parcours coordination/équilibre ; un caricaturiste ; une animation musicale avec une playlist préparée par les jeunes.
Contacts :
Le Cirque du Bout du Monde
Tel 03 20 88 48 31 contact@lecirqueduboutdumonde.fr
https://lecirqueduboutdumonde.fr/
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Place du Cirque – Lille Moulins
Le Cirque du bout du monde
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