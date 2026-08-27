Stage 1 de la Ligue des Champions de tennis de table, Complexe Micheline Ostermeyer, Lille

Informations pratiques

Stage 1 de la Ligue des Champions de tennis de table 28 – 30 août Complexe Micheline Ostermeyer Nord

Règlement qualificatif ETTU.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T22:00:00+02:00

Le LMTT abordera la saison 2026-2027 avec des ambitions sportives renforcées, tant sur la scène nationale qu’européenne. Après plusieurs saisons marquées par une présence remarquée en Europe Cup, le club franchit une nouvelle étape en se voyant confier par l’ETTU l’organisation du Stage 1 de la Ligue des Champions. Cette désignation constitue une véritable reconnaissance de la qualité du travail mené par le LMTT et de sa capacité à organiser des événements internationaux de haut niveau. Elle représente un échelon supérieur à l’Europe Cup et s’accompagne d’un cahier des charges plus exigeant, tant sur les plans sportif, logistique que médiatique. Du 28 au 30 août 2026, le Complexe Micheline Ostermeyer accueillera l’intégralité de cette première phase de la Ligue des Champions. Pendant trois jours, 16 équipes masculines, réparties en 4 groupes, se disputeront leur qualification pour la suite de la compétition, offrant au public métropolitain un spectacle sportif de très haut niveau. Pour répondre à ses nouvelles ambitions, le LMTT a renforcé son effectif avec l’arrivée, durant l’été 2026, de deux joueurs de renommée internationale : Andrej Gacina (Croatie, n°57 mondial) et Rarès Sipos (Roumanie, n°175 mondial). Ils rejoignent un collectif déjà compétitif composé de Fabio Rakotoarimanana (Madagascar, n°206 mondial), Romain Brard (France, n°213 mondial) et Nosshad Alamiyan Hodaei (Iran, n°287 mondial). Ces recrues illustrent la volonté du club de s’installer durablement parmi les références européennes et de faire rayonner les couleurs de la métropole lilloise au plus haut niveau. Cet événement contribuera à renforcer l’attractivité de la métropole, à promouvoir le tennis de table auprès du grand public et des jeunes licenciés, tout en générant des retombées sportives, économiques et médiatiques significatives pour le territoire.

Complexe Micheline Ostermeyer 19 boulevard d’Alsace Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Du 28 au 30 août, Lille Métropole Tennis de Table organise le Stage 1 de la Ligue des champions au complexe Micheline Ostermeyer.