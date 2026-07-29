Informations pratiques

Toulouse

LA DANSE AU GRAND JOUR !

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Du l’université Capitole à la Reynerie, la Danse au Grand Jour est de retour dans l’espace public avec des spectacles, un atelier de pratique, un battle et une balade-découverte !

Voici le programme détaillée de ce week-end de danse

Samedi 3 octobre

– Côté spectacle Nicolas Fayol présentera Une île nue dans le Cloître des Chartreux (UT1) et Volmir Cordeiro présentera Rue au Jardin Compans-Caffarelli. Au jardin toujours, le C.C.I.N.P. Andy de Groat présentera Rope Dance Translations ainsi qu’au Port de l’Embouchure. Toujours sur le port, à vous de danser avec le bal-chorégraphique BALATATA de Magda Kachouche.

Dimanche 4 octobre (Quartier Reynerie)

On retrouve le C.C.I.N.P. Andy de Groat avec Rope Dance Translations dans la cour d’école Didier Daurat puis sur le terrain de basket tout près de la base nautique du Lac de la Reynerie.

C’est autour du Lac que tout se passe ensuite. Colère #2 d’Anouk Orignac sur le toit de la base nautique et Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus Radicelle de Yaëlle Antoine dans le Parc du Château. La journée se terminera par un atelier de danse grand format avec Marie Canal.

Bon à savoir:

– Gratuit dans la limite des places disponibles.

– Pour plus de fluidité, il est conseiller d’arriver 15 min. avant le début des spectacles. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 59 98 78

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English :

Organized by the Capitole-la Reynerie University, Danse au Grand Jour is back in public spaces with performances, a hands-on workshop, a dance battle, and a discovery walk!

L’événement LA DANSE AU GRAND JOUR ! Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE