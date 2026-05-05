La danse en Révolution !, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
La danse en Révolution !, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris samedi 23 mai 2026.
La danse en Révolution ! Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00
Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle « La Classe, l’œuvre » : performances en trois tableaux, proposées par les élèves danseurs et musiciens du lycée La Fontaine.
Ces performances mettront à l’honneur la modernité à travers trois grandes figures féminines de la danse : Loïe Fuller, Isadora Duncan et Mary Wigman.
Elisabeth Schwartz, danseuse, inspectrice et historienne de la danse qui encadre ce projet dansera à leurs côtés.
Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr
Performances par les élèves danseurs et musiciens du lycée La Fontaine
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