La danse en Révolution !, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

La danse en Révolution ! Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle « La Classe, l’œuvre » : performances en trois tableaux, proposées par les élèves danseurs et musiciens du lycée La Fontaine.

Ces performances mettront à l’honneur la modernité à travers trois grandes figures féminines de la danse : Loïe Fuller, Isadora Duncan et Mary Wigman.

Elisabeth Schwartz, danseuse, inspectrice et historienne de la danse qui encadre ce projet dansera à leurs côtés.

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr

Performances par les élèves danseurs et musiciens du lycée La Fontaine