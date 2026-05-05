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La danse en Révolution !, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

La danse en Révolution !, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Cité de l'architecture et du patrimoine

Adresse : 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

Ville : 75116 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

La danse en Révolution ! Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle « La Classe, l’œuvre » : performances en trois tableaux, proposées par les élèves danseurs et musiciens du lycée La Fontaine.
Ces performances mettront à l’honneur la modernité à travers trois grandes figures féminines de la danse : Loïe Fuller, Isadora Duncan et Mary Wigman.
Elisabeth Schwartz, danseuse, inspectrice et historienne de la danse qui encadre ce projet dansera à leurs côtés.

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr
Performances par les élèves danseurs et musiciens du lycée La Fontaine

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