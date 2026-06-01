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La découverte de la sophrologie La Fabrique Collective Ornans

La découverte de la sophrologie La Fabrique Collective Ornans

La découverte de la sophrologie La Fabrique Collective Ornans samedi 13 juin 2026.

Lieu : La Fabrique Collective

Adresse : 5 Rue Saint-Laurent

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ornans

La découverte de la sophrologie

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Bertrand Cuny propose un atelier pour tous ceux qui souhaitent découvrir la sophrologie.   .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 

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English : La découverte de la sophrologie

L’événement La découverte de la sophrologie Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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