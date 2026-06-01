La découverte de la sophrologie La Fabrique Collective Ornans samedi 13 juin 2026.

Ornans

La découverte de la sophrologie

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Bertrand Cuny propose un atelier pour tous ceux qui souhaitent découvrir la sophrologie. .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32

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English : La découverte de la sophrologie

L’événement La découverte de la sophrologie Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)