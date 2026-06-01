La découverte de la sophrologie La Fabrique Collective Ornans
La découverte de la sophrologie La Fabrique Collective Ornans samedi 13 juin 2026.
Ornans
La découverte de la sophrologie
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Bertrand Cuny propose un atelier pour tous ceux qui souhaitent découvrir la sophrologie. .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La découverte de la sophrologie
L’événement La découverte de la sophrologie Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Ornans (Doubs)
- Atelier de sérigraphie | Animal fagoté Atelier Courbet Ornans 13 juin 2026
- Rencontre dédicace avec le Professeur Philippe Humbert L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 13 juin 2026
- Conférence gesticulée “Le travail, c’est la santé” de Delphine Pratini L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 14 juin 2026
- Café des langues arabe Café des langues Ornans 15 juin 2026
- Café des langues espagnol La Fabrique Collective Ornans 16 juin 2026