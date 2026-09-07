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La découverte des Archives, Archives municipales, Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Épernay

La découverte des Archives, Archives municipales, Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales
Adresse
79 Rue des Jancelins, 51200 Épernay, France
Ville
51200 Épernay
Département
Marne

La découverte des Archives 19 et 20 septembre Archives municipales Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Poussières et vieux papiers sont-ils les mots qui vous viennent à l’esprit quand on vous dit «archives» ? Vous pensez que nos collections regorgent de mystères ? Venez donc découvrir notre bâtiment, nos fonds et nos missions.

Archives municipales 79 Rue des Jancelins, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est 0326557200 https://epernay.fr/services-et-demarches/archives-municipales [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 55 72 00 »}]
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©Noemie Cozette – Ville d’Epernay

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