La découverte des Archives, Archives municipales, Épernay

Informations pratiques

La découverte des Archives 19 et 20 septembre Archives municipales Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Poussières et vieux papiers sont-ils les mots qui vous viennent à l’esprit quand on vous dit «archives» ? Vous pensez que nos collections regorgent de mystères ? Venez donc découvrir notre bâtiment, nos fonds et nos missions.

Archives municipales 79 Rue des Jancelins, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est 0326557200 https://epernay.fr/services-et-demarches/archives-municipales [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 55 72 00 »}]

Poussières et vieux papiers sont-ils les mots qui vous viennent à l’esprit quand on vous dit «archives» ? Vous pensez que nos collections regorgent de mystères ? Venez donc découvrir notre bâtiment,…

©Noemie Cozette – Ville d’Epernay