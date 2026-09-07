La découverte des Archives, Archives municipales, Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Épernay
Informations pratiques
La découverte des Archives 19 et 20 septembre Archives municipales Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Poussières et vieux papiers sont-ils les mots qui vous viennent à l’esprit quand on vous dit «archives» ? Vous pensez que nos collections regorgent de mystères ? Venez donc découvrir notre bâtiment, nos fonds et nos missions.
Archives municipales 79 Rue des Jancelins, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est 0326557200 https://epernay.fr/services-et-demarches/archives-municipales [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 55 72 00 »}]
Poussières et vieux papiers sont-ils les mots qui vous viennent à l’esprit quand on vous dit «archives» ? Vous pensez que nos collections regorgent de mystères ? Venez donc découvrir notre bâtiment,…
©Noemie Cozette – Ville d’Epernay
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