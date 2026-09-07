Visite de la maison de Castellane, Maison de Champagne de Castellane, Épernay

Informations pratiques

Visite de la maison de Castellane 19 et 20 septembre Maison de Champagne de Castellane Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir les nombreux trésors et témoignages de l’histoire de Champagne de Castellane et de la Champagne viticole, à travers une visite patrimoniale qui vous ouvrira, entre autres, les portes de la Salle des étiquettes et sa collection de 10 000 étiquettes et collerettes.

La visite de la Tour de Castellane, inscrite au titre des monuments historiques, (66 mètres de haut, 8 étages et 237 marches), vous offrira une vue panoramique à 360° sur Épernay et les coteaux environnants, ainsi qu’un accès à l’exposition permanente.

Maison de Champagne de Castellane 57 rue de Verdun 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 51 19 11 »}]

Venez découvrir les nombreux trésors et témoignages de l’histoire de Champagne de Castellane et de la Champagne viticole, à travers une visite patrimoniale qui vous ouvrira, entre autres, les portes …

©Serge Chapuis