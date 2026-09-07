La dentelle comme source d’inspiration, Musée des Manufactures de Dentelles, Retournac
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Manufactures de Dentelles · Retournac
Informations pratiques
La dentelle comme source d’inspiration Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Manufactures de Dentelles Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Quand la mode rencontre la dentelle : regards des élèves du CAP Métiers de la Mode des Ateliers MOF
Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la Gare, 43130 Retournac, France Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471594163 https://www.musee-dentelles-retournac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 59 41 63 »}] Outre une remarquable collection de plus de 5.000 dessins dentelliers des années 1880 à 1920, la partie la plus importante du fonds est l’atelier de dentelles mécaniques. Il comporte une typologie presque complète des différentes machines utilisées depuis 1902 en Haute-Loire. Les collections sont aussi constituées par plusieurs fonds de fabriques de dentelles aux fuseaux à la main. Elles comptent plus de 70.000 modèles datés de 1850 à 1970 environ, de genres torchon, fleuri, Cluny, Valenciennes, Russes, Art Déco, etc. En provenance de Lyon, direction Saint-Étienne par l’autoroute A.47, puis Firminy – Le Puy par la Nationale N.88, à Monistrol-sur-Loire sortie Retournac. En provenance de Clermont-Ferrand, direction Brioude, Le Puy, Saint-Etienne par la nationale N.88, à Yssingeaux, sortie Retournac.
Quand la mode rencontre la dentelle : regards des élèves du CAP Métiers de la Mode des Ateliers MOF
©ateliers et conservatoire des mof
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