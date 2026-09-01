La dernière fête du Village Reille ! Village Reille PARIS

Informations pratiques

Grande journée festive du 12 septembre : découvrez le programme !



Avant de lui dire au revoir en septembre, le Village Reille vous ouvre ses portes grandes ouvertes une toute dernière fois. Venez déambuler, célébrer et redécouvrir la magie de cet ancien couvent transformé en tiers lieu qui a fait vibrer la création pendant 5 magnifiques années.

Le 12 septembre prochain, le Village vous ouvre grand ses portes de 14h00 à 20h00 pour une journée festive, culturelle et conviviale. Pensé pour les petits comme pour les grands, cet événement sera rythmé par de nombreuses animations, des spectacles vivants, des concerts et des moments forts de partage.

Des animations en continu tout au long de l’après-midi

Dès 14h00, le site s’animera avec des stands et des activités accessibles en continu. Flânez aux marché des créateur·rices à la découverte des artistes et artisans du Village Reille ou partez à la chasse aux bonnes affaires lors du vide-grenier.

Ce sera également l’occasion de visiter la toute dernière exposition du Village avant sa clôture définitive, et d’observer une fresque artistique et participative se dévoiler en direct au fil de la journée.

Spectacles, musique et projections : le programme heure par heure

Les festivités démarreront dès 15h00 avec le spectacle de la Maison des marionnettes, idéal pour les familles, tandis qu’une performance d’échasses prendra de la hauteur dans le jardin de 15h00 à 16h00. De 15h00 à 18h00, un temps fort institutionnel sera dédié aux annonces du lancement des travaux par le propriétaire In’li.

Côté scène et musique (pour le moment) :

De 17h00 à 18h00 : Place à l’énergie déjantée et festive du Bingo Drag animé par Starmie.

animé par Starmie. De 18h00 à 19h00 : Le duo AbelK1 et Armelle Antier prendra le relais sur scène pour un concert à ne pas manquer.

Pour clôturer cette journée en beauté, rendez-vous de 19h00 à 20h00 dans le petit bois pour une projection de courts-métrages en plein air, orchestrée par l’artiste Xinran Li.

Un rendez-vous chaleureux à ne pas manquer. Venez nombreux·ses célébrer cette belle journée au Village !

Le Village Reille vous ouvre ses portes une dernière fois : venez célébrer 5 ans de vie, de création et de partage au cœur du 14ᵉ !



Pendant cinq ans, l’ancien couvent du Village Reille s’est métamorphosé en un tiers-lieu vibrant, porté par l’énergie unique de ses artistes, associations et artisans mais aussi hebergé.es et colocataires. Alors que le chapitre se clôture définitivement à la mi septembre, les occupant·es vous invitent à vivre un ultime moment d’exception ce samedi 12 septembre.

Pour cette grande journée festive à trois jours de la fermeture, le lieu dévoile enfin tous ses secrets : venez flâner le long du marché des créateur·rices, dénicher des trésors lors du vide-grenier et repartir avec un souvenir inoubliable de cette parenthèse enchantée. Une dernière fête pour dire merci, ensemble !

Le samedi 12 septembre 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00

Village Reille 11 impasse Reille, 75014 PARIS 75014 75014 PARISPARIS

+33649953069 sibylle.neouze@plateau-urbain.com



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