La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi salle de la Gornière Châtellerault
La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi salle de la Gornière Châtellerault vendredi 22 mai 2026.
Châtellerault
La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi
salle de la Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
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salle de la Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 27 86 30 treteaux.duriveau@gmail.com
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English : La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi
L’événement La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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