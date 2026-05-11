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La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi salle de la Gornière Châtellerault

La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi salle de la Gornière Châtellerault

La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi salle de la Gornière Châtellerault vendredi 22 mai 2026.

Lieu : salle de la Gornière

Adresse : 15 rue de La Gornière

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Châtellerault

La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi

salle de la Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

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salle de la Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 27 86 30  treteaux.duriveau@gmail.com

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English : La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi

L’événement La Dernière Nuit du Monde & Ubu Roi Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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