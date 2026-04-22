La dernière tendance musicale, Bibliothèque Mines Paris – PSL, Fontainebleau
La dernière tendance musicale, Bibliothèque Mines Paris – PSL, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
La dernière tendance musicale Vendredi 5 juin, 14h45, 16h30 Bibliothèque Mines Paris – PSL Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T16:15:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Au travers d’un Escape Game, vous êtes invités à résoudre plusieurs énigmes autour d’un questionnement permettant d’explorer la mode dans ses acceptions. A la croisée des différentes formes d’arts, et avec la complicité de quelques créateurs célèbres spécialement invités pour l’occasion, cet atelier vous proposera une immersion pédagogique et ludique.
Bibliothèque Mines Paris – PSL 38 rue Saint-Honoré, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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