La dernière tendance musicale, Bibliothèque Mines Paris – PSL, Fontainebleau

La dernière tendance musicale Vendredi 5 juin, 14h45, 16h30 Bibliothèque Mines Paris – PSL Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Au travers d’un Escape Game, vous êtes invités à résoudre plusieurs énigmes autour d’un questionnement permettant d’explorer la mode dans ses acceptions. A la croisée des différentes formes d’arts, et avec la complicité de quelques créateurs célèbres spécialement invités pour l’occasion, cet atelier vous proposera une immersion pédagogique et ludique.

Bibliothèque Mines Paris – PSL 38 rue Saint-Honoré, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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