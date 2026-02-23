D’après La disparition des rêves, 1er roman de Marianne Rötig, Gallimard, 2023.

A l’issue de la lecture musicale (1 h), une rencontre de l’autrice et du musicien aura lieu autour d’un pot convivial.

Durée totale : 1 h 30 à 2 h.



Le roman

S’apercevant un matin qu’elle ne fait plus de rêves, Camille décide de partir à leur recherche. Son enquête la mènera de Paris à Istanbul en passant par Belgrade, dans une tentative de ralentir un monde gagné par le virus de la hâte. Un polar existentiel nourri de thèmes contemporains (place des écrans, écologie, accélération), où la poésie est une réponse au désenchantement. Un 1er roman qui invite à rêver ensemble à nouveau.



Marianne Rötig, l’autrice

Après des études de philosophie à Nanterre et à la Sorbonne, elle travaille à la Clinique psychiatrique de La Borde et publie un premier livre, Cargo (Gallimard, 2018, prix Ecume de mer), qui fait le récit d’un voyage entre Le Havre et Malte sur un porte-containers. La Disparition des rêves a reçu un bon accueil critique et a été sélectionné dans plusieurs prix. Installée aujourd’hui entre Paris et la Normandie, elle anime régulièrement des ateliers d’écriture pour le Samu Social et la Maison de la Poésie. Elle dirige par ailleurs la revue littéraire Rien De Précis.



Mathieu Geghre, l’homme-orchestre

Musicien, auteur-compositeur et arrangeur, qui accompagne sur scène et en studio des artistes tels que Barbara Carlotti, Maissiat, Clarika, Arman Méliès ou Nicolas Maury. Il a créé plusieurs Ciné-concerts, dont À propos de Nice de Jean Vigo, et contribué à monter un spectacle musical Dabadie ou les choses de nos vies.



Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01.55.25.80.20.

Un spectacle et une rencontre en mots et en musique, proposés en marge du « Prix des lectrices et lecteurs de la Ville de Paris » attribué chaque année à un 1er roman francophone. Pour 2026, la clôture et la remise du prix aura lieu le samedi 18 avril au Grand Palais, dans le cadre du Festival du livre de Paris.

Le vendredi 17 avril 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc



