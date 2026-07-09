Informations pratiques

Thionville

La Dolce Vita

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-05-16 15:00:00

fin : 2027-05-16 17:00:00

Date(s) :

2027-05-16

En ce mois de mai, c’est la Dolce Vita à Thionville ! Dans les rues, les commerces, les restaurants… la ville se pare des couleurs et ambiances enchanteresses de l’Italie. Sous le patronage du Consulat Général d’Italie, le Symphonique vous invite à un concert pétillant comme du Prosecco, de Verdi et Puccini à Nino Rota et Morricone. Viva l’Italia !

La Dolce Vita, La Vie est Belle, Gabriel’s Oboe, la Force du Destin, Norma, Mme ButterflyTout public

15 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

This May, it’s La Dolce Vita in Thionville! In the streets, shops, and restaurants—the city is decked out in the enchanting colors and atmosphere of Italy. Under the patronage of the Italian Consulate General, the Symphonique invites you to a concert as effervescent as Prosecco, featuring works by Verdi and Puccini, as well as Nino Rota and Morricone. Viva l’Italia!

La Dolce Vita, Life Is Beautiful, Gabriel’s Oboe, The Force of Destiny, Norma, Madame Butterfly

L’événement La Dolce Vita Thionville a été mis à jour le 2026-07-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME