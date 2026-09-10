LA DOULEUR DE MARGUERITE DURAS LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA DOULEUR DE MARGUERITE DURAS

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 21:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Pour ce premier temps Duras, on a proposé à Sylvie Maury de reprendre à la Cave Poésie le solo qu’elle a créé en 2007, à partir du récit autobiographique de Marguerite Duras, La Douleur.

Elle y décrit l’attente interminable du retour de Robert L. déporté à Dachau. La Douleur est un témoignage. Celui de la guerre, vue de l’arrière comme on dit, celui d’une femme qui attend son mari, sans savoir si celui-ci est mort ou vivant. C’est l’attente de toutes les femmes dira Duras.

Après une première version de ce spectacle, il nous a paru urgent et nécessaire de donner à nouveau à entendre ce texte, dans une version plus courte, avec un principe d’aller-retour entre lecture et incarnation. De continuer de témoigner, à l’heure de la disparition des tout derniers témoins, et plus encore, à l’heure du retour des

nationalismes en Europe.

La seule réponse à faire à ce crime est d’en faire un crime de tous. De le partager. De même que l’idée d’égalité, de fraternité. Pour le supporter, pour en tolérer l’idée, partager le crime. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

For this first Duras segment, we asked Sylvie Maury to restage *La Cave Poésie*, the solo piece she created in 2007, based on Marguerite Duras’s autobiographical story, *La Douleur*.

L’événement LA DOULEUR DE MARGUERITE DURAS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE