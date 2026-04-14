La Ducasse à Barouf : étonnante fête foraine, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

La Ducasse à Barouf : étonnante fête foraine Samedi 23 mai, 15h00, 17h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

C’est jour de fête ! La Ducasse à Barouf s’est installée à la Médiathèque. Et la Ducasse à Barouf, c’est pas n’importe quelle fête. Une ducasse certes, mais de guingois et un tantinet décalée. Un manège qui ne tourne pas rond, une pêche miraculeuse, un chamboule-tout pour tout mettre sens dessus dessous, un juke-box sans artifice… bien des surprises vous attendent dans la Ducasse à Barouf. Mais au fait, c’est qui Barouf ?

Par la Cie La Roulotte Ruche

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jhoulette@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.45.66.00 »}]

Spectacle

© Camille Hersant