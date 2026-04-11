Roubaix

La Ducasse à Barouf étonnante fête foraine

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

C’est jour de fête ! La Ducasse à Barouf s’est installée à la Médiathèque. Et la Ducasse à Barouf, c’est pas n’importe quelle fête. Une ducasse certes, mais de guingois et un tantinet décalée. Un manège qui ne tourne pas rond, une pêche miraculeuse, un chamboule-tout pour tout mettre sens dessus dessous, un juke-box sans artifice… bien des surprises vous attendent dans la Ducasse à Barouf. Mais au fait, c’est qui Barouf ?

Par la Cie La Roulotte Ruche

C’est jour de fête ! La Ducasse à Barouf s’est installée à la Médiathèque. Et la Ducasse à Barouf, c’est pas n’importe quelle fête. Une ducasse certes, mais de guingois et un tantinet décalée. Un manège qui ne tourne pas rond, une pêche miraculeuse, un chamboule-tout pour tout mettre sens dessus dessous, un juke-box sans artifice… bien des surprises vous attendent dans la Ducasse à Barouf. Mais au fait, c’est qui Barouf ?

Par la Cie La Roulotte Ruche .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 45 66 00 jhoulette@ville-roubaix.fr

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English :

It’s party time! La Ducasse à Barouf has set up shop at the Médiathèque. And the Ducasse à Barouf isn’t just any party. It’s a ducasse, to be sure, but one that’s a little out of sync with the times. A merry-go-round that doesn’t go round, a miraculous catch, a chamboule-tout to turn everything upside down, a juke-box without tricks… many surprises await you at the Ducasse à Barouf. By the way, who is Barouf?

By Cie La Roulotte Ruche

L’événement La Ducasse à Barouf étonnante fête foraine Roubaix a été mis à jour le 2026-04-11 par Hauts-de-France Tourisme