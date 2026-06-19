La Ducasse des mots ! Villers-Cotterêts
La Ducasse des mots ! Villers-Cotterêts samedi 4 juillet 2026.
Villers-Cotterêts
La Ducasse des mots !
1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Une fête foraine des mots s’installe dans le jardin de la Reine. Petits et grands, tous à la pêche… aux mots !
À l’invitation de la Cité, la Ducasse des mots de l’association Mots et Merveilles vient s’installer dans le jardin de la Reine. Pêche aux mots, cadavre exquis, massacre de l’orthographe, mangeur de mots… il y en a pour tous les goûts !
Inspirés des ducasses du Nord, les stands de jeux reprennent tous les codes d’une vraie fête foraine jeux d’adresse, pommes d’amour, musique et couleurs animent la Cité du 4 au 18 juillet.
En partenariat avec l’association Mots et Merveilles
Jeux en extérieur, dans le jardin de la Reine
Accès libre, dans la limite des places disponibles .
1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France
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English :
A word carnival is setting up shop in the Queen’s Garden. Young and old alike are all out on a fishing expedition… for words!
L’événement La Ducasse des mots ! Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Aisne Tourisme
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